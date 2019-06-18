» إجراءات الحصول على الجنسية الروسية

18 يونيو 2019 - 07:49 م

يتطلب الحصول على الجنسية الروسية إجراءات، يتعين على المواطنين الأجانب، أو من دون جنسية المرور بها، حتى الحصول على جواز السفر الروسي الداخلي، وهو بمثابة بطاقة الهوية للمواطن الروسي.

تتضمن هذه الإجراءات الحصول أولا على "الإقامة المؤقتة"، ثم الحصول على "الإقامة الدائمة"، ثم التقدم للحصول على الجنسية الروسية، وتتوقف المدة التي تستغرقها هذه الإجراءات على عدد من الظروف، من بينها، الأسباب التي توفر الحق للمتقدم في "الإجراءات المبسطة"، أو خضوعه لـ "الإجراءات العادية".

كما يتعلق الأمر أيضا بالأسباب التي تسمح للمتقدم أساسا بالتقدم للحصول على الجنسية، وفيما يلي عرض مبسط لما تنطوي عليه هذه الإجراءات، حتى الحصول على الجنسية الروسية.

الإقامة المؤقتة: هي ختم إقامة داخل جواز سفر المواطن الأجنبي، يمنحه حق الإقامة المؤقتة على أراضي روسيا، والعمل، والسفر من وإلى البلاد. وهو غير قابل للتجديد.

الإقامة الدائمة: هي مستند اثبات الهوية للمواطنين الأجانب من حاملي جوازات السفر الأجنبية، والأشخاص من دون جنسية، يؤكد حقهم في الإقامة الدائمة على أراضي روسيا، والعمل، والسفر من وإلى البلاد دون الحاجة لتأشيرة دخول أو خروج. مدة الإقامة الدائمة خمس سنوات، قابلة للتجديد بلا حد أقصى. ويتطلب الحصول عليها وجود ختم الإقامة المؤقتة.

الحصول على الجنسية الروسية يتم إما:

بالولادة

بالحصول على الجنسية

باستعادة الجنسية

لأسباب أخرى مرتبطة بالقانون الفدرالي رقم 62-ف3 الصادر في 31 مايو 2002، والمعدل في 27 ديسمبر 2018، أو بالمعاهدة الدولية لروسيا.

هناك نوعان من الإجراءات للحصول على الجنسية الروسية:

الإجراءات العادية: وهي الإجراءات الرسمية لمراجعة طلبات الحصول على الجنسية الروسية، واتخاذ القرار بهذا الشأن وفقا للشروط الخاصة المذكورة في القانون الفدرالي المنظم لشؤون الجنسية الروسية.

الإجراءات المبسطة: وهي الإجراءات الرسمية المبسطة لمراجعة طلبات الحصول على الجنسية الروسية، بالنسبة للأفراد الذين تشملهم التسهيلات المذكورة في القانون الفدرالي المنظم لشؤون الجنسية الروسية.

وتتضمن شروط التقدم للحصول على الجنسية الروسية ما يلي:

وفقا للإجراءات العادية للحصول على الجنسية الروسية، يحق للمواطن الأجنبي، أو من دون جنسية، ممن بلغ سن الثامنة عشر، أن يتقدم للحصول على الجنسية الروسية إذا كان قد مر على حصوله على الإقامة الدائمة 5 سنوات (تقل هذه المدة إلى سنة واحدة في حالة الإجراءات المبسطة)، ويعيش على الأراضي الروسية دون انقطاع طوال هذه المدة (ألا تزيد مدة وجوده خارج البلاد عن 3 أشهر في السنة الواحدة).

أن يتقن اللغة الروسية: ويحدد مستوى معرفة المتقدم للغة الروسية القواعد الخاصة بالحصول على الجنسية ، ووفقا لامتحان اللغة الروسية الذي تحدده السلطات، أو تقديم ما يفيد الحصول على مؤهل دراسي عال أو ما في مستواه من معهد روسي أو سوفيتي.

إثبات وجود مصدر قانوني للكسب والمعيشة على الأراضي الروسية.

التنازل عن الجنسية الأصلية، وتقديم ما يثبت هذا التنازل.

فيما يلي الشروط التي تسمح لحاملها التقدم للحصول على الجنسية وفقا للإجراءات المبسطة:

إذا كان أحد الوالدين مواطنا روسيا، ويعيش على الأراضي الروسية.

إذا كان لدى المتقدم جنسية الاتحاد السوفيتي، وعاش أو يعيش في إحدى الجمهوريات التي كانت ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، ولم يحصلوا على إحدى جنسيات هذه الجمهوريات، وظلوا بسبب ذلك مواطنين من دون جنسية.

إذا كان المتقدم من مواليد جمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية التابعة لاتحاد الجمهوريات السوفيتية، ويحمل الجنسية السوفيتية.

إذا كان المتقدم متزوجا من مواطنة روسية ويعيش معها أكثر من 3 سنوات.

إذا كان المتقدم عاجزا عن العمل، وله ابن/ابنة أتم 18 عاما، ويحمل/تحمل الجنسية الروسية.

إذا كان للمتقدم ابن/ابنة قاصر يحمل الجنسية الروسية، والأم/الأب مواطن روسي متوف، أو بحكم المحكمة مختف بلا أثر، أو عاجز كليا أو جزئيا أو فاقد لحق رعاية الطفل.

إذا كان للمتقدم ابن/ ابنة 18 عاما ويعاني وفقا لحكم المحكمة من عجز كلي أو جزئي، وكان الأب/الأم مواطن روسي متوف، أو بحكم المحكمة مختف بلا أثر، أو عاجز كليا أو جزئيا أو فاقد لحق رعاية الطفل.

الحاصلون على التعليم المهني في البرامج التعليمية الأساسية بعد 1 يوليو 2002، ولديهم رخصة مزاولة المهنة في المؤسسات التربوية والعلمية الروسية، ويعملون في روسيا على الأقل 3 سنوات من تاريخ التقدم للحصول على الجنسية، بشرط أن يكون صاحب العمل قد دفع المبالغ المستحقة لهيئة المعاشات لصالح المتقدم، عن الفترة المذكورة.

أن يكون المتقدم من رجال الأعمال، ممن يمارسون أعمالهم على الأراضي الروسية ضمن المجالات التي حددتها الحكومة الروسية، على أن يبلغ حجم الأموال المدفوعة للضرائب الروسية، وفقا لقانون الضرائب والمصروفات لا يقل عن مليون روبل سنويا (15 ألف دولار أمريكي تقريبا).

أن يكون المتقدم مستثمرا يبلغ حجم استثماراته في الأوجه المحددة للاستثمار من قبل الحكومة الروسية ما لا يقل عن 10% من رأس المال، ولمدة 3 سنوات على الأقل.

أن يمارس المتقدم عملا مهنيا أو تخصصا نادرا يدخل ضمن قائمة الأعمال والمهن لحاملي الجنسيات الأجنبية، والمواطنين بدون جنسية، التي حددتها الجهة الفدرالية للسلطة التنفيذية، المعنية بتنفيذ سياسة الحكومة والإدارة القانونية في مجال حقوق العمل والبطالة. على أن يكون صاحب العمل قد دفع المبالغ المستحقة لهيئة المعاشات لصالح المتقدم، عن الفترة المذكورة.

المواطنون الأجانب، ومن دون جنسية، ممن يعيشون على الأراضي الروسية، ممن يعتبرون "حاملين للغة الروسية" وفقا للمادة 33.1 من القانون الفدرالي الحالي (إذا كانت أصول المواطن تعود لمواطنين يعيشون على الأراضي الروسية، وبعد قرار اللجنة المؤكد لحمل المواطن للغة الروسية نتيجة للمقابلة الشخصية).

تحقيق إنجازات رفيعة في مجالات العلوم والتقنيات والثقافة، حمل مؤهلات أو قدرات تمثل إضافة لروسيا.

منح الشخص حق اللجوء السياسي إلى الأراضي الروسية، واعتراف السلطات بوضع المواطن لاجئا سياسيا.

مواطنو جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، ممن أدوا ما لا يقل عن ثلاث سنوات من الخدمة العسكرية في صفوف القوات المسلحة الروسية، وغيرها من التشكيلات العسكرية الروسية