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«ساسي»: جماهير الزمالك ستدعم تونس في أمم إفريقيا

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فرجاني ساسي
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الزمالك

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ساسي

أكد فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك والمنتخب التونسي، أن منتخب بلاده قادر على التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا، مشددَا على أن إقامة المسابقة في مصر تعتبر ميزة بالنسبة لنسور قرطاج.

وقال ساسي في تصريحات إذاعية: "بالطبع نمتلك العوامل التي تؤهلنا لحصد كأس الأمم، مصر ليست غريبة علينا أنا وزملائي، وإقامة البطولة على أراضيها تعتبر ميزة لنا".

وشدد ساسي على أهمية الدعم الجماهيري للمنتخب التونسي خلال مشاركته بمنافسات كأس الأمم قائلا: "الكتيبة التونسية في مصر عددها كبير، وأنتظر دعم جماهير الزمالك، أنا متأكد أنهم سيدعموننا".

واختتم حديثه قائلا: "جماهير الزمالك قامت بدمج زي قميص منتخب تونس بقميصي مع الزمالك وهذا أعجبني كثيرا وأشكرهم من كل قلبي على هذا الحب، وأعد كل الجماهير أننا لن نخذلها".

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