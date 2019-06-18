» ترامب: أعرف من وراء هجمات 11 سبتمبر

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وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يعرف من يقف وراء هجمات 11 سبتمبر 2001، مشيرا إلى أنه ليس العراق.

وذكر الرئيس، في مقابلة مع شبكة "أيه بي سي نيوز"، "لم يدمر العراق مركز التجارة العالمي. لم يكن العراق. كان أناس آخرون. وأعتقد أنني أعرف من هم الأشخاص الآخرون. وربما أنت تعرف أيضا".

?وانتقد ترامب الرئيس الأسبق جورج بوش بسبب قراره "الذهاب إلى الشرق الأوسط".

وتابع: "لقد أعدت بناء الجيش. لقد استنفد بوش جيشنا تماما في الشرق الأوسط، كما تعلمون، لقد كان قرارا فظيعا الذهاب إلى الشرق الأوسط. أعتقد أن هذا كان أسوأ قرار تم اتخاذه في تاريخ بلدنا. الذهاب إلى الشرق مثل الرمال المتحركة".


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