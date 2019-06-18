» صورة.. «كهربا» يستفز رئيس الزمالك

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المصريون

كهربا

رئيس الزمالك

نشر محمود عبدالمنعم “كهربا”، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، صورة له باحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي برفقة أصدقائه، عبر حسابه الرسمي بـ”انستجرام”

وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد هاجم رئيس الزمالك لاعب الفريق محمود كهربا، بسبب عدم التركيز والانشغال بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية: "لو عاوز تمشي يا كهربا أنا مش ممانع بس هات عرض ب4 مليون دولار عشان تطلع إعارة وأنا في انتظارك".

وأكمل: "ولو عاوز يرحل نهائي سوف أوافق أيضا على الفور، وانتظر عرض بمقابل مادي 20 مليون دولار [أي ما يعادل 335 مليون جنيه]، ويرحل ونتمنى له التوفيق، مطالبا اللاعب بالتركيز في الفترة المقبلة".

يذكر أن الفريق الأبيض للزمالك عاد إلى استئناف التدريبات أمس الأثنين، استعدادا لاستكمال مباريات الدوري العام، عقب بطولة الأم الأفريقية التي تبدأ يوم الجمعة المقبلة، حيث يتبقى للأبيض ثلاثة مباريات أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي.

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