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ترامب يرشح مارك إسبر قائمًا بأعمال وزير الدفاع

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ترامب يعتزم ترشيح "شاناهان" وزيرًا للدفاع

رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، مارك إسبر، الذي يشغل منصب "سكرتير الجيش"، قائمًا بأعمال حقيبة الدفاع خلفًا للحالي باتريك شاناهان.
وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "القائم بأعمال وزارة الدفاع، باتريك شاناهان، الذي أدى عملًا رائعًا، قرر عدم المضي قدما في عملية تأكيد تعيينه (وزيرا للدفاع) لكي يخصص مزيدا من الوقت لأسرته".
وأضاف: "أشكر باتريك على خدمته المستمرة وسأقوم بترشيح سكرتير الجيش مارك إسبر قائما بأعمال وزارة الدفاع".
وأردف: "ليس لدي شك بأن مارك سيقوم بعمل رائع". وكان ترامب قد عيّن شاناهان قائما بأعمال وزارة الدفاع في يناير/كانون الثاني 2019 خلفا لجيمس ماتيس، الذي استقال بعد خلاف مع ترامب بشأن خططه لسحب القوات الأمريكية من سوريا، حسب تقارير أمريكية. 

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