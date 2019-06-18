ترامب يرشح مارك إسبر قائمًا بأعمال وزير الدفاع

18 يونيو 2019 - 10:00 م

رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، مارك إسبر، الذي يشغل منصب "سكرتير الجيش"، قائمًا بأعمال حقيبة الدفاع خلفًا للحالي باتريك شاناهان.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "القائم بأعمال وزارة الدفاع، باتريك شاناهان، الذي أدى عملًا رائعًا، قرر عدم المضي قدما في عملية تأكيد تعيينه (وزيرا للدفاع) لكي يخصص مزيدا من الوقت لأسرته".

وأضاف: "أشكر باتريك على خدمته المستمرة وسأقوم بترشيح سكرتير الجيش مارك إسبر قائما بأعمال وزارة الدفاع".

وأردف: "ليس لدي شك بأن مارك سيقوم بعمل رائع". وكان ترامب قد عيّن شاناهان قائما بأعمال وزارة الدفاع في يناير/كانون الثاني 2019 خلفا لجيمس ماتيس، الذي استقال بعد خلاف مع ترامب بشأن خططه لسحب القوات الأمريكية من سوريا، حسب تقارير أمريكية.

