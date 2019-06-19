» الأرصاد تكشف تفاصيل المحطة الجوية بإستاد القاهرة

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المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل إنشاء أول محطة رصد جوي واقعي بإستاد القاهرة استعدادا للبطولة الإفريقية، قائلاً: إنه طبقا لقواعد الفيفا الطبية عند ارتفاع درجة الحرارة إلى 35 درجة، يتم إيقاف المباراة لمدة دقيقتين لراحة اللاعبين وشرب المياه.
وأضاف عبدالعال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة"أم بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، أنه لأول مرة يحدث في العالم أن يتم تركيب شاشة للأرصاد الجوية داخل إستاد كرة، مشيرا إلى أن الشاشة ستظهر الحالة الجوية أمام الحكم والجمهور لإعطاء فرصة له لوقف المباراة وقتما يريد وفقا لقوانين الفيفا، موضحا أن المحطة ترصد حالة الجو دقيقة بدقيقة وتعرضها على الشاشة.
وحذر رئيس هيئة الأرصاد المواطنين، باتخاذ كل الإجراءات الوقائية لحظة الذهاب لمشاهدة المباراة لأن درجة الحرارة ستكون وقتها 35، مشيرا إلى أنه يجب تناول المياه بشكل كافي والسوائل أثناء المباراة حتى لا يصاب أحد بضربة شمس، لافتا إلى أن هناك إسعافات أولية وسريعة لأي مواطن يصاب بضربة شمس، وسيعود فورا لمشاهدة المباراة بشكل جيد.
وأشار إلى أن الصيف لم يبدأ بعد، موضحا أن موعد انطلاقه الجمعة ويستمر لمدة 3 أشهر، لافتا إلى أن الرطوبة مستمرة ولن تنخفض هذه الأيام لأنها رطوبة صيف وليست ربيع، مؤكدا أن انخفاض درجات الحرارة سيبدأ من الجمعة المقبلة.


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