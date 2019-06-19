» تحذير شديدة اللهجة من "أجيري" لنجم منتخب مصر

19 يونيو 2019 - 07:51 ص

وجه خافيير أجيري - المدير الفني لمنتخب مصر - تحذيرًا شديد اللهجة إلى محمود حسن "تريزيجيه" - نجم المنتخب المصري - بعد أدائه في المباراة الودية أمام غينيا.



و عقد المكسيكى خافيير أجيري، جلسة مع محمود تريزيجيه، جناح المنتخب وفريق قاسم باشا التركي، عقب مران الفريق الأخير بمعسكر برج العرب، والذي أقيم صباح أول أمس الإثنين، قبل مغادرة الفريق إلى القاهرة.



وخلال الجلسة، حذر المدير الفنى اللاعب من اللعب الفردى وكثرة الاحتفاظ بالكرة، وطالبه باللعب الجماعي والتركيز داخل الملعب خاصة في إنهاء الهجمات، والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، خاصة أن الأنانية وإضاعة الفرص السهلة، هي إضاعة لمجهود كل أعضاء الفريق من لاعبين والجهاز الفني.



أجيري أكد على اللاعب ضرورة استغلال أنصاف الفرص خلال منافسات بطولة الأمم الأفريقية، لأن الفريق سيواجه منافسين أقوياء، ولن تسنح أمام اللاعبين الكثير من الفرص خلال مباريات البطولة، ولابد من التركيز ومحاولة استغلال كل فرصة أمام المرمى.



جلسة أجيرى مع تريزيجيه جاءت بعد الرعونة التي سيطرت على أداء الأخير في إنهاء الهجمات في ودية غينيا رغم الجهد الكبير الذي بذله اللاعب إلا أن كثرة المراوغة والمحاولات الفردية منه للوصول إلى مرمى المنافس، أضاعت جهوده وجهوده زملائه هباء دون الاستفادة منها أمام المرمى.



ويفتتح المنتخب الوطني مبارياته في البطولة أمام زيمبابوي، يوم الجمعة المقبل، قبل أن يواجه الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية يوم 26 يونيو، ثم يختتم مباريات الدور الأول أمام أوغندا يوم 30 يونيو.

