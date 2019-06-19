80 دولة تستقبل السعوديين دون تأشيرة

19 يونيو 2019 - 09:37 ص

زادت قوة الجواز السفر السعودي ووصلت الدول التي ترحب بالسعوديين دون تأشيرة مسبقة إلى 80 دولة.

وارتفعت قوة جواز السفر السعودي عالميًا في الفترة من (2015-2019)، وفق بيانات مؤشرين عالميين؛ حيث ارتفع بمقدار درجتين وفق المؤشر العالمي لقوة الجوازات passport index في يونيو 2019، واحتل المركز الـ57 عالميًا مقابل المركز الـ59 في 2015.

كما ارتفع بمقدار 7 درجات وفق مؤشر "Henley Passport Index" ليصل إلى المرتبة 68 عالميًا في مارس 2019 مقابل المرتبة الـ75 في 2015.

80 دولة

وبحسب جريدة "الوطن" السعودية، وفقًا لمؤشر "passport index "، فإن حامل الجواز السعودي يمكنه الوصول إلى 80 دولة دون تأشيرة "39 بدون تأشيرة مسبقة و41 دولة تطلب تأشيرة عند وصول حامل جواز السفر السعودي المطار، بينما 118 دولة تطلب تأشيرة مسبقة قبل السفر إليھا".

ووفق مؤشر "Henley Passport Index "، فإن حامل الجواز السعودي يمكنھ الوصول إلى 73 دولة دون تأشيرة.

وثيقة أساسية

يعد جواز السفــر ھو الوثيقة الأساسية للترحال والتنقلات العالمية في العصر الحديث، وھو يرتبط بشكل كامل وأساسي بوضع كل بلد على حدة. وقوة

جواز السفر ترتبط بمعايير كثيرة خاصة بالدولة، مثل قوتھا الدبلوماسية ونفوذھا السياسي وتماسكھا الاقتصادي، مما يتيح لسكانھا التنقّل وفقاً لھذه

المميزات حول العالم بعناء أقل، وبإجراءات أسھل وأبسط.

4 عناصر أساسية

تركز عملية التصنيف العالمية على 4 عناصر أساسية: عدد الدول التي يمكن لحامل الجواز الذھاب إليھا دون تأشيرة. كون الدولة عضواً في اتحاد إقليمي أو عالمي. الفتـرة التي يُمكن لحامل الجواز الإقامة بھا في البلاد التي يزورھا. الرسوم التي تفرض على حامل جواز السفر.

مؤشر Passport index

يعتبر من أكثر الأدوات شيوعا على الإنترنت، حيث يقوم بعرض مختلف جوازات السفر حول العالم وترتيبھا للمستخدم، بحيث يستطيع معرفة قوة جواز سفر بلده، كما يعتبر من أقوى المؤشرات العالمية، حيث يتم تحديثھ بشكل مستمر بكافة المعلومات وبشكل دوري.

— يعتمد على عدد الدول التي يمكن أن يدخلھا حامل جواز السفر بدون الحصول على تأشيرة أو الحصول عليھا عند الوصول.

— يقدم ترتيبا لـ 198 جواز سفر حول العالم بحسب عدد الدول والأقاليم التي يمكن لحاملها السفر إليھا بدون تأشيرة أو بتأشيرة دخول عند الوصول.