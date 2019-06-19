» اختفاء قائد "كوبا" بعد الهزيمة من المكسيك

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أعلن المدير الفني لمنتخب كوبا راؤول ميديروس، أن مدافعه ياسماني لوبيز اختفى بعد الخسارة أمام المكسيك بسباعية نظيفة السبت الماضى، في باسادينا بلوس أنجلوس، في افتتاح النسخة 15 من بطولة الكأس الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف.

وقال "ميديروس" عشية مباراة الجولة الثانية في دنفر ضد مارتينيك: "الفريق، كما يعلم الجميع، لم يصل بوفد كامل إلى الكأس الذهبية، والمدافع رقم 4 (ياسماني لوبيز) غادر بالفعل التجمع مساء يوم السبت، وهو اللاعب الوحيد الذي ليس معنا".

تابع المدرب الكوبي: "بخصوص ياسماني، فهذا قراره. لا أحد من زملائه - ونحن ثلاثون - له أي علاقة بما حصل. إنه قراره، لقد اتخذه ووضعه موضع التنفيذ".

ويعتبر لوبيز، ابن الـ31 عامًا الذي بدأ مشواره الدولي عام 2013 وخاض 28 مباراة (هدف واحد)، من ركائز دفاع المنتخب الكوبي، وانضم إلى قائمة من الرياضيين الكوبيين الذين استغلوا الأحداث الدولية في الخارج للهروب.

ففي الكأس الذهبية عام 2015، هرب 4 من أصل اللاعبين الـ23 الذي حلوا مع منتخب كرة القدم في الولايات المتحدة.

وفي دورة الألعاب الأمريكية في تورونتو عام 2015، هرب العديد من الرياضيين الكوبيين قبل نهاية البطولة.


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