طرد أستاذ جامعي بالسعودية أساء لقيادة المملكة

19 يونيو 2019 - 09:52 ص

أعفت جامعة الملك خالد بالسعودية، أحد أعضاء هيئة التدريس بعدما أساء إلى المملكة وقيادتها بتغريدة نشرها على تويتر.

وقال المتحدث باسم الجامعة الملك خالد الدكتور عبد الله حامد: "إشارة إلى قيام أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين في الجامعة بالتغريد في حسابه بإساءة إلى المملكة العربية السعودية، وقيادتها وشعبها فقد تم كف يده عن العمل فورًا، وتشكيل لجنة للتحقيق معه".

وأضيف في هذا السياق أن الجامعة تواصلت "مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحقه".

ولم تكشف وسائل الإعلام السعودية هوية الأستاذ الجامعي، إلا أن إحداها نشرت صورة لحساب "Nawsher khan " الذي كان نشر تغريدة انتقدت بشدة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.