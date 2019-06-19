» صورة غير متوقعة لنجم برشلونة بكوبا أمريكا

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أثار المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة، سخرية متابعين لمباراة منتخب بلاده مع الإكوادور، ضمن بطولة "كوبا أمريكا 2019"، التي تستضيفها البرازيل.

وظهر "سواريز"، البالغ 32 عامًا، بوزن زائد واضح في المباراة، وظهرت علامات خفيفة للترهل على بطنه لا تعتبر مثالية للاعب كرة قدم محترف في قمة عطائه، الأمر الذي دفع بعض المتابعين للسخرية والتعليق على ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأطرف التعليقات كانت مع رسم خط طولي باللون الأحمر يظهر زيادة وزن سواريز، مرفقة بعبارة: "سواريز وقع في التسلل".

ودافع العديد من عشاق اللاعب عنه بالقول بأن الزيادة في وزن نجمهم طفيفة، ولكن الصورة التي يتم تداولها التقطت من زاوية ساعدت على إعطاء انطباع بأن هناك زيادة كبيرة في وزنه.



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