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بمونديال 2022..

"فيفا" يعلن حربه ضد العنصرية

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يرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مراقبين إلى مباريات تصفيات كأس العالم 2022، المحتمل فيها بحدوث حوادث عنصرية.

كما أرسلت أيضًا الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية إلى الاتحادات المحلية خطابًا بضرورة تحمل الدول التي تستضيف مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، العبء الخاص بفرض قيود صارمة على التمييز العنصري المحتمل في هذه المباريات.

وفي نظام للترميز، قال "فيفا" للاتحادات المحلية إنه "عندما يكون هناك احتمال كبير بحدوث حوادث تمييزية، سيتم منح المباراة تصنيفًا باللون الأحمر وإرسال المراقبين إلى الملعب".

وبالنسبة للمباريات التي تصنف باللون الأصفر أو الخطر المتوسط، قال "فيفا" إنه سوف "يواصل تقييم الوضع المؤقت لها" لمعرفة ما إذا كان هناك ما يبرر إرسال المراقبين أم لا.

يشار إلى أنه من الأمور الأساسية في تقييم المخاطر، تحليل ما إذا كان هناك تاريخ من الحوادث التمييزية أو العنف الذي يشمل الفرق أو البلدان بشكل عام، بما في ذلك التوترات الدينية.

وتشمل المعايير التي حددها "فيفا" استكشاف "المجموعات المتطرفة المعروفة، وغيرها من مجموعات كراهية الأجانب، بما في ذلك أنشطتهم المتعلقة بكرة القدم وروابط المشجعين".


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