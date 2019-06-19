وكيل النواب: تصريحات أردوغان تجاوزت كل الخطوط الحمراء

19 يونيو 2019 - 10:34 ص

انتقد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ونائب رئيس حزب الوفد، تدخل الرئيس التركي في الشأن المصري تعقيبًا على وفاة محمد مرسي الرئيس المعزول، مؤكدًا أن أردوغان تجاوز كل الخطوط الحمراء وخرج عن الأعراف السياسية والدبلوماسية.

وأكد وهدان في بيان له، أن تصريحات «أردوغان» تؤكد تدخله فى شئون مصر، وهى محاولة للظهور كخليفة للعالم الإسلامي على حساب التدخل في شئون الدول.

وأضاف "وكيل النواب"، أن أردوغان لا يعلم أن الشعب المصري هو الذي اختار قيادته في انتخابات حرة وديمقراطية وهو الذي لفظ جماعة الإخوان خارج الحكم في ثورة 2013، مؤكدًا أن لا أحد يستطيع أن يملئ على المصريين إرادتهم.

وطالب "نائب رئيس حزب الوفد" أردوغان بأن يولي اهتمامته في شئون دولته الخاصة ومصالح شعبه، مؤكدًا أن احترام إرادة الشعوب يجب أن تكون هي نقطة الانطلاق في إقامة علاقة طبيعية ومتوازنة بين الدول.