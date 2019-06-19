إطلاق سراح "بلاتيني" بعد استجوابه

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ال

نبي صالح

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أطلقت الشرطة الفرنسية سراح الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشال بلاتيني بعد القبض عليه أمس للتحقيق معه في قضية فساد مونديال قطر 2022، وفقًا لما أكده وليام بوردون محامي "بلاتيني"، أنه لم يعد قيد الاحتجاز.

وأضاف: اتصل بي بلاتيني وقال إن الاتفاق الذي توصلنا إليه داخل اللجنة التنفيذية بالنسبة لاستضافة الولايات المتحدة الأمريكية للمونديال سيواجه صعوبات في العمل.

وكان بلاتيتي قد تم القبض عليه لاستجوابه في القضية التي أثارت الرأي العام الدولي حول أحقية قطر في تنظيم المونديال بعد تردد وجود فساد في التصويت.


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