التحالف يوجّه ضربة جديدة للحوثيين

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متابعات - أمينة عبد العال

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اليمن

التحالف العربي

أعلن "التحالف العربي"  تدمير طائرة مسيرة تحمل متفجرات فوق الأجواء اليمنية، فوق مدينة حجة.

وأشار التحالف العربي الذي تقوده  المملكة العربية السعودية، أن "القوات الجوية للتحالف دمرت طائرة مسيرة تحمل متفجرات في الأجواء اليمنية.

وذكر التحالف، اليوم الأربعاء، أن "الطائرة المسيرة التي دمرها فوق مدينة حجة كانت منطلقة من محافظة الحديدة"، مؤكدًا أنه مستمر في تحييد القدرات العدائية الحوثية، وذلك حسب قناة "العربية".

وتمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي، مساء السبت الماضي، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيارأطلقتها جماعة "أنصار الله" باتجاه مطار أبها.

كما أعلنت قوات التحالف في اليمن، أمس الثلاثاء،إسقاط طائرتين تحملان متفجرات أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية.

وتقود السعودية تحالفًا عسكريًا لدعم قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد. كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.


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