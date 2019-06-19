المشاط: السياحة الأمريكية تمثل 3% من حجم الحركة الوافدة

19 يونيو 2019 - 11:00 ص

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بالوفد الأمريكي المُشارك في أعمال الجلسة 110 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية المنعقد خلال الفترة من 16 الي 18 يونيو الجاري في العاصمة الأذربيجانية باكو؛ وذلك خلال مشاركة الوزيرة في أعمال الجلسة.

وخلال الاجتماع قدمت الدكتورة رانيا المشاط التهنئة للوفد الأمريكي على عودة انضمام الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة السياحة العالمية بعد غياب دام 23 عاما، مشيرة الى أن انضمام دولة كبرى بحجم الولايات المتحدة الأمريكية يمثل إضافة للمنظمة ؛ خاصة وأن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة الثانية ضمن الدول الأعلي إنفاقاً لعام 2019، وفقاً لإحصائيات منظمة السياحة العالمية.

وأكدت الوزيرة العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة الامريكية في كافة المجالات، مشيرة الى أن السوق الامريكي يمثل 3% من السياحة الوافدة الى مصر وأن الوزارة تعمل على زيادة أعداد السائحين الأمريكيين الوافدين لمصر

ومن ناحيتهم أشار الوفد الامريكي الى تطلع بلاده لمزيد من التعاون بين البلدين في مجال السياحة.

و تم التباحث خلال الاجتماع حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة الي مناقشة سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال السياحة.

يضم الوفد الأمريكي إيما دويل مساعد الرئيس الأمريكي والنائب الرئيسي لرئيس الأركان، و كيفن مولي السكرتير المساعد في مكتب شؤون المنظمات الدولية ، وليزا براون سووايل المساعد الخاص في مكتب شؤون المنظمات الدولية، و بول باكر رئيس لجنة الولايات المتحدة للحفاظ على التراث الأمريكي في الخارج ، وكاثي ويلز رايت نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية.