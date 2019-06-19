قرارات عاجلة من "كاف" بشأن أمم أفريقيا

19 يونيو 2019 - 11:03 ص

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إجراء بعض التعديلات خلال مباريات الأمم الإفريقية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة بالملاعب.

وأصدر "كاف" بيانا رسميا، يحذر فيه من ارتفاع درجات الحرارة أثناء إقامة مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا وقدم مجموعة من التوصيات لتنفيذها في المباريات.

وجاء البيان كالآتي: "خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، سيكون متوسط درجة الحرارة "الجافة" في شهري يونيو ويوليو من المتوقع أن يتراوح بين 35 درجة مئوية و38، مع معدل رطوبة يتراوح بين 40% إلى 60% هذا من شأنه أن يعطي درجة حرارة عالية فوق 32 درجة مئوية.

وتابع أنه من المؤكد أن معظم الفرق ستكون على دراية بذلك وسوف تتدرب وفقا لذلك وعلى هذا المستوى، يُوصى الاتحاد الدولي بالراحة لمدة 3 دقائق واستراحة في الدقائق 30 و75 من عمر المباراة" ويجب أن تكون هذه الاستراحات لمدة 3 دقائق جاهزة بشكل صحيح من الناحية اللوجستية، قبل البطولة وقبل كل مباراة وتتطلب توفير صناديق مُبردة لوضع المياه والثلج المجروش، والمشروبات للحكام والمناشف الصغيرة الباردة والرطبة لوضعها حول جميع أنحاء الرقبة لـ 26 شخصا "4 حكام + 22 لاعبًا" في الدقائق 30 و75 إذا لزم الأمر".