بالفيديو.. الديهي: "اللي بيحصل دا حاجة تكسف"

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علق الإعلامي نشأت الديهي على انسحاب الشركات الأجنبية من ملف القمامة قائلاً: "إحنا فقط ظواهر صوتية، لم تتخط الحناجر ولم تنزل على الأرض في مشروع  واحد ولذلك انسحبت الشركات الأجنبية من ملف القمامة".

وأضاف "الديهي"، في برنامجه "بالروقة والقلم"، المذاع على قناة "تن" الفضائية قائلاً: "المجتمع لازم يفوق ويعرف إنه بياكل مما يزرعه الغرب، بنجيب قمح من فرنسا وأستراليا وغيره، يعني الخواجة الأسترالي اللي لابس برنيطة بيزرع يأكلني أنا الفلاح ابن الفلاح".

وتابع الإعلامي منفعلاً: "يا أخي دي السبحة جاية من الصين، والله  اللي بيحصل دا حاجة تكسف، السبحة اللي الناس بتقعد تسبح عليها وتقول اللهم عليك بالكفرة أهو الكفرة دول اللي عاملين لك السبحة"، مشددًا على أن الجميع يجب عليه أن يعمل.

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