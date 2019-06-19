» السعودية تفاجيء إيران بهذا الأمر

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وكالات - سارة أشرف

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مكة

حجاج

نقل

سعودية

أحجمت الخطوط السعودية، عن نقل الحجاج من إيران، خلال موسم الحج الحالي، وفقًا لما أعلنه نائب المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإيرانية.

وأوضح الكابتن "حسن قاسمي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن 86 ألفًا و550 حاجًا من إيران سيتوجهون للديار المقدسة هذا العام، فيما الخطوط السعودية أعلنت عن عدم المشاركة بنقلهم، خلافا للسنوات الماضية، حيث كانت تشارك بنسبة 50 % من عمليات النقل.

وأضاف أن السعودية طلبت من شركة "إيران أير" تسيير الرحلات بطائراتها الخاصة، دون مشاركة أية شركة طيران أخرى، حيث جرت العادة الاستعانة بشركتي "ماهان" و"قشم أير" الإيرانيتين في هذه العمليات.

وبيّن أن الخطوط الإيرانية عقدت اجتماعا مع منظمتي الحج والطيران المدني في إيران، واقترحت مشاركة "قشم أير" بنسبة 50 % بعمليات نقل الحجيج، حيث تقرر إطلاق مفاوضات بهذا الشأن.


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