مقتل 600 داخل مسرح.. أسوأ حريق في تاريخ أمريكا

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شهدت مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية أبشع حريق فى التاريخ على مر تاريخ الأمريكيين خلال عام 1903.

البداية عندما انتظر الأهالي شيكاغو بفارغ الصبر افتتاح مسرح الإيروكواس الذى يحتوى على 30 مخرجًا كان 27 منهم ببابين لتسهيل عملية إخلاء المكان في حال وقوع كارثة.

وفي مساء يوم 30 ديسمبر 1903، حضر الآلاف لمتابعة عرض الممثل الكوميدي إيدي فوي ضمن مسرحية السيد ذي اللحية الزرقاء.

وأثناء متابعة الجماهير العرض اندلع حريق في المسرح والتي أودت بحياة أكثر من 600 شخص.

 ولعب الحادث دورًا مهمًا في تدعيم إجراءات السلامة والوقاية من الحرائق بالمسارح والفضاءات الكبيرة وجعلها على شكلها الحالي، حيث زودت أبواب الخروج بأعمدة دفع حديدية لتسهيل فتحها من قبل الجماهير عند المغادرة، ووضعت فوقها إشارات مضيئة تحمل علامة "خروج" (EXIT ) ، كما زودت المسارح بستائر غير قابلة للاحتراق فصلت بين الجماهير والركح وفرضت قوانين صارمة منعت تخطي طاقة استيعاب المسارح.







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