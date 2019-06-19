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وصف صادم من صحفى لبنانى لـ " مايا دياب"

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مايا دياب
مايا دياب

متابعات-علا خطاب

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مايا دياب

ايلي باسيل

شن الصحفي اللبناني، إيلي باسيل، هجومًا عنيفًا على الفنانة مايا دياب وذلك خلال ظهوره في مقطع مصور تم تسجيله أثناء لقاء مباشر له مع متابعيه، إذا وصفها بـ"الذكر".

واعتبر باسيل أن مايا تقدم برنامجًا فاشلاً وأغنيات فاشلة وتتسم بشخصية فاشلة. كما انتقد شكل حنكها ورأى انها تقوم بتعريضه من أجل تقليد الممثلة نادين نسيب نجيم.

وصدم باسيل الجميع بالقول إن هذا الأمر يزيد إطلالة الفنانة ذكورة.

وأحدث الفيديو جدلاً واسعاً على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق "إنستغرام".


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