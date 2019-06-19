» فنانة شهيرة من داخل المستشفى: "ادعولى"

19 يونيو 2019 - 12:26 م

نشرت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي صورة لها من داخل المستشفى فى إطلالة هى الأولى لها بعد إعلان مرضها.

وبدت هيفاء في صحة جيدة وبكامل جمالها ونضارتها من خلال الصورتين اللتين نشرتهما عبر حسابهما على "إنسجترام" وعلقت على إحداهما "اشتقتلكم.. ادعولى" بينما كتبت على الثانية التي أظهرت أثار قبلة على خدها "والدتي .البوس البوس".

ومن المتوقع أن تعود هيفاء وهبي إلى بيتها خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصًا أنها تعافت من المرض الذي أجبرها على المكوث في المستشفى لأكثر من شهر.