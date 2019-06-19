الأمم المتحدة تفاجئ "بن سلمان" بهذا القرار

19 يونيو 2019 - 12:35 م

في تقريرها الذي أصدرته المحققة المعنية بقضايا الإعدام في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قالت إن المملكة العربية السعودية مذنبة في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت أنيس كالامار في تقريرها بشأن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول، إن المملكة العربية السعودية مذنبة في مقتل الصحفي السعودي، منوهة بأن التحقيقات التي أجرتها تركيا والمملكة العربية السعودية لم تكن كافية، وفقا للمعايير الدولية المطلوبة.

وبحسب التقرير فإن هناك أدلة موثوقة على أن ولي عهد المملكة العربية السعودية متورط في مقتل خاشقجي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق، بحسب ما ذكرته " سبوتنيك".

ودعا التقرير إلى فرض عقوبات دولية على ولي العهد السعودي والجناة المحتملين في مقتل خاشقجي، بالإضافة إلى إنهاء المحاكمة السعودية لأكثر من 11 مشتبها بهم في القضية بسبب عدم الامتثال للمعايير المطلوبة، مطالبا الجمعية العامة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بإنشاء آلية للتحقيق في مقتل الصحفيين.