» مبروك عطية: "اللي مش هيصوم مش هيدخل النار"

19 يونيو 2019 - 01:10 م

أكد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أن صيام 6 أيام من شوال سنة، قائلاً: "اللي عايز يصوم يصوم، واللي مش عايز مش هيدخل النار".

وأوضح "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا يمكن للنساء أن يصمن6 أيام من شوال بنية تعويض ما عليهن من أيام، بالإضافة إلى تأدية السنة.

وشدد الداعية الإسلامي على ضرورة أن تكون صفات المسلم في رمضان هى نفسها بعد رمضان، منوهًا بأنه لا يمكن صيام أيام شوال بنيتين.