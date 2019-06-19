صورة نادرة لابنة صدام حسين بالقاهرة

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صورة نادرة لـ"رغد صدام حسين" مع والدتها

نشرت ابنة الرئيس العراقي، صدام حسين، صورة لها وهي في زيارة رسمية إلى العاصمة، القاهرة، حيث لاقت الصورة إعجاب كثير من المتابعين.

وعلقت "رغد" على صورتها، عبر حسابها الرسمى على "تويتر"، قائلة: "من زيارة رسمية إلى العاصمة المصرية – القاهرة".

وتفاعل كثير من رواد التواصل الاجتماعي مع الصورة، حيث علق حساب يدعي، محمد علي: "أهلاً ومرحبًا بك في بلد كان يحب ويحبه الشهيد رحمه الله عليه صدام حسين المجيد" .

بينما كتب آخر: "ربنا يحفظكي يا بنت الأصول والفروع الطيبة الكريمة ويبارك فيك"، واضاف آخر: "شموخ وكبرياء وجمال حفظك الله يا ابنت الزعيم الغالي على قلوبنا وأخت الأبطال الشجعان المغاوير رحمهم الله جميعًا وأسكنهم خير المنازل في جنته".

ورغد صدام حسين، من مواليد مدينة بغداد، فهي الابنة الأولى والكبرى لوالديها الرئيس صدام حسين والسيدة ساجدة خير الله طلفاح.

وكانت آخر مرة التقت والدها كانت في منزله قبل أيام قليلة من الغزو الأمريكي، حيث جمع كل أفراد أسرته وطلب منهم أن يتحلوا بالقوة وأن يتوقعوا أن تقصف بيوتهم ومع بدأ الحرب والقصف و سقوط بغداد في أبريل 2003 انتقلوا إلى المملكة الأردنية الهاشمية، مشيرة إلى أن العائلة المالكة هناك منحتهم جوازات عربية لعدم استطاعتهم الحصول على الجواز العراقي، إضافة إلى راتب شهري، ومنزل للسكن .



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