كاتب سعودي: كارهو المملكة يشبهون "عبدة الشيطان"

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مبروك عطية

إم بي سي مصر \

استنكر الكاتب السعودي تركي الحمد، تعامل البعض مع السعودية، فى ظل توتر العلاقات بينها وبين إيران.  

وأضاف خلال تدوينة له بـ"تويتر" قيل لعبدة الشيطان: لماذا تعبدونه وهو شرير وتتركون الله وهو الخير؟ قالوا: اتقاءً لشره، أما الله فهو غفور رحيم. قلنا ولكنه شديد العقاب أيضًا، ولكنه حليم صبور..أظن هذه هي حال الكثير من العرب مع السعودية.. تريد خيرهم، ولكنهم يبحثون عن إيران.

وقال أحد المغردين: "تشبيه خاطئ وغير موفق وسياسات المملكة الخارجية لم تسع لخير أحد مطلقًا، خاصة في الفترة الأخيرة، وسياساتها كانت نتائجها عكسية تمامًا وفاشلة، لأن المسئولين عن الملفات فاشلين.

وأضاف آخر التشبيه والله ما يكتبه واحد في أولى ابتدائي ما هذا ممكن تصل الفكرة بطريقة أفضل من كذا.


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