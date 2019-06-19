  • الأربعاء 19 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:55 م
بحث متقدم
جامعة القاهرة

«المذكرات والملازم» مرض ينهش فى جسد التعليم الجامعى

ارشيف

جلسة استماع لـ"مغتصبة" نيمار

رئيس المجلس العسكري السوداني

"البرهان": لا نرغب بالانفراد بالسلطة وجاهزون للتفاوض

ارشيف

كاتب سعودي: كارهو المملكة يشبهون "عبدة الشيطان"

الرئيس

هذا ما قاله الرئيس عن الصراع العربي الإسرائيلي

شيماء سيف

شيماء سيف تعلن إصابتها بسرطان الثدي

بن سلمان

الأمم المتحدة تفاجئ "بن سلمان" بهذا القرار

مريم بن شعبان

بعد رانيا يوسف.. فستان فاضح لفنانة شهيرة

ارشيف

السعودية تفاجيء إيران بهذا الأمر

ارشيفية

مقتل 600 داخل مسرح.. أسوأ حريق في تاريخ أمريكا

16 طنًا من الكوكايين.. أخطر عملية ضبط في تاريخ أمريكا

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية

وكالات أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

سرق 800 ألف جنيه .. فسرقها منه لص ثاني ..فخدعهما ثالث وهرب بالمبلغ

#

الداخلية تواصل حملاتها على أماكن بيع وتداول الأسماك

#

16 نائبا ينتقدون ترامب في أزمة فنزويلا

#

حيلة جديدة للهروب من الإعدام

ضبطت السلطات الأمريكية أكبر صفقة كوكايين تقدير 16 طنًا بأكثر من مليار دولار في مداهمة لسفينة راسية في أحد موانئ فيلادلفيا.

وقال المحامي العام للمقاطعة الشرقية في فيلادلفيا وليام ماكسواين: "هذه واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات في تاريخ الولايات المتحدة".

وقال مكتب ماكسواين على "تويتر" "تم اعتقال أفراد طاقم السفينة ووجهت إليهم تهم فيدرالية" بعد المداهمة في ميناء باكر مارين في فيلادلفيا.

وعُثر على المخدرات في سبع حاويات على متن سفينة الشحن "غايان أم سي أس" التي كانت تستعد للإبحار إلى أوروبا بعد محطات سابقة في تشيلي وبنما وجزر البهاماس، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأظهرت لقطات تليفزيونية سيارات للجمارك الأمريكية وحماية الحدود على رصيف الميناء، وأربعة عملاء يصعدون إلى سفينة الشحن الضخمة.

وتأتي هذه المداهمة بعد أن ضبطت السلطات الأمريكية ما يقرب من 1,5 طن من الكوكايين في شهر مارس، في أكبر عملية منذ 25 عاما في ميناء نيويورك.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد أن هزّت السعودية.. القصاص من قاتلة سيدة والتمثيل بجثتها
» قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2019
» "مشهد مثير".. هكذا تبدو الأرض ليلاً خارج الجاذبية
» شاهد.. أول محطة رصد جوي في العالم باستاد القاهرة
» "التعليم" تزف بشرى سارة لمعلمى الفيوم
» نيمار يبدأ رحلة العودة لصفوف "كامب نو"
» 16 طنًا من الكوكايين.. أخطر عملية ضبط في تاريخ أمريكا
» العراق.. حريق بالقصور الرئاسية
» الجيش الأمريكي يتهم إيران بضرب الناقلة اليابانية
» مبروك عطية: "اللي مش هيصوم مش هيدخل النار"
» بلاغ يتهم معتز مطر بالتحريض على إفساد كأس الأمم الأفريقية

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات