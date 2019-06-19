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شاهد.. موقف بطولي لإنقاذ طفلة من الغرق

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صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

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في موقف بطولي استطاعت مجموعة من الأشخاص إنقاذ فتاة صغيرة من الغرق، في نهر بمنطقة تقع جنوب غرب الصين.

ويظهر الفيديو المتداول، لقطات حية لعملية إنقاذ الطفلة البالغة من العمر ثلاث سنوات، وهي تغرق في نهر يوجد بمقاطعة "ديزو"، قبل أن ينقذها أحد الأشخاص ويخرجها من النهر، وذلك وفق ما ذكرته شبكة "يورونيوز".

وعقب إخراجها قام مجموعة من الأشخاص بإجراء عمليات إسعاف أولية للطفلة ومحاولات إنعاش القلب، لتلتقط الطفلة أنفاسها وتستعيد وعيها.

شاهد الفيديو..


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