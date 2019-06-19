» إضراب فى فضائية إخبارية شهيرة بسبب المرتبات

19 يونيو 2019 - 03:24 م

عادت الأزمة المالية لتطلّ برأسها فى تلفزيون المستقبل اللبنانى، فبدأ كلٌّ من الموظفين بالدخول فى إضراب بسبب المشاكل المالية، فقبل 4 أشهر تقاضى كل موظف نصف راتبه الشهري، مع وعود بدفع المستحقات المتبقية "قريباً جداً"، تزامن ذلك، مع وقف بثّ القناة فضائياً على قمر "نايلسات" المصري، بسبب تراكم ديون القناة، التي بلغت حوالي 200 ألف دولار.

وترددت الشائعات إلى أروقة المحطة: تارة تنتشر أخبار عن نية الإدارة تحويل القناة إلى محطة infotainment ، أي أن تتكل في بثها على الوثائقيات والرياضة والأخبار من دون أي برنامج خاص، وبالتالي صرف كل العاملين في البرامج. وأُعطيت، بدايةً، مهلة 8 أشهر للدخول في هذا المشروع، ثمّ قيل إن هوية التلفزيون الجديدة ستظهر بعد رمضان... بينما كانت مستحقات الموظفين تتراكم.

كل هذه الظروف الضاغظة، دفعت العاملين إلى تنفيذ إضراب تحذيري يوم الإثنين الماضي، وأبلغوا مدير المحطة رمزي جبيلي، بقرارهم. ليعود هذا الأخير ويعقد اجتماعاً معهم يوم الخميس الماضي، ليبلغهم أن الأمور معقدة، وأن القناة بالفعل ستغير هويتها لتتخلى نهائياً عن البرامج، ومؤكداً أن "هناك أزمة سيولة (مال)".

لكن نهاية الأسبوع، فوجئ موظفو المحطة بحصول العاملين في شركة "ميلينيوم" التي تعمل مع رئيس الحكومة سعد الحريري، وتؤمن الخدمات الأمنية وغيرها للقناة، على مرتّباتهم كاملة، ما أثار موجة غضب كبيرة في أروقة التلفزيون.

وأعلن العاملون في القسم الإخباري عن بدء إضرابهم التام اليوم إلى حين حصولهم على كل مستحقاتهم، بينما يسير العاملون في قسم البرامج على خطاهم؛ إذ هدد العاملون في برنامج "عالم الصباح" بوقف العمل، في حال لم يقبضوا كل رواتبهم يوم غد. بينما تأخروا يوم أمس نصف ساعة عن الهواء في خطوة تحذيرية.