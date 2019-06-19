ارتفاع كبير في درجات الحرارة غدًا.. تصل إلى 45

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الربيع سيودع البلاد غدًا بموجة شديدة الحرارة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن درجات الحرارة تستمر بمعدل يتجاوز الطبيعي لهذا الوقت من العام، بارتفاع 4 درجات مئوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا يزال هناك ارتفاع في نسب الرطوبة، ناصحًا الجماهير التي ستتوجه لتشجيع المنتخب الوطني في مباراة افتتاح بطولة الأمم الأفريقية 2019، وباقي مباريات البطولة، بضرورة ارتداء غطاء واقٍ للرأس بقدر الإمكان والحماية من أشعة الشمس، وعدم التزاحم بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، وتناول كميات وفيرة من الماء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية تنشط على بعض المناطق وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:

 القاهرة 39/26

 الاسكندرية 32/22

بورسعيد 30/24

الاسماعيلية 38/24

 رفح 32/21

طابا 36/24

 كاترين 34/17

 شرم الشيخ 38/29

بني سويف 42/24

الأقصر 45/27

الوادي الجديد 45/26

حلايب 33/27


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