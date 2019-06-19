» البورصة تخسر 3.6 مليار جنيه

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خالد الشرقاوي - متابعات

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة باستمرار عمليات البيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العرب والمستثمرين المحليين، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.6 مليار جنيه ليبلغ مستوى 4ر753 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 3ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة 835 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي اكس 30) بنسبة 5ر0% ليبلغ مستوى 18ر14132 نقطة، كما انخفض مؤشر (إيجي اكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 07ر0% ليبلغ مستوى 85ر603 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر (إيجي اكس 100) الأوسع نطاقًا، والذي تراجع بنحو 15ر0% ليبلغ مستوى 76ر1541 نقطة.


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