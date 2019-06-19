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سيدة تدعى اختطافها لطلب 150 ألف جنيه فدية

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اختطاف النساء
اختطاف النساء

خالد الشرقاوي - متابعات

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ألقت قوات الأمن القبض على سيدة، في مركز ببا بمديرية أمن بنى سويف لاتهامها باختلاق واقعة اختطافها لطلب فدية من زوجها.

وكان بلاغ ورد إلى مركز شرطة ببا بمحافظة بني سويف من تاجر يبلغ من العمر 42 عامًا، بخروج زوجته، من منزلهما لقضاء بعض الإحتياجات وعدم عودتها، وإتصال مجهول به من هاتفها المحمول، وطلب مبلغ 150 ألف جنيه كفدية مقابل إطلاق سراحها.

جرى تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف وتوصل إلى أن المتغيبة، اختلقت الواقعة بالإتفاق مع 3 أشخاص مقيمين بمركز الواسطى.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع ربة المنزل بهدف إبتزاز زوجها ماديًا.

وضبطت قوات الأمن ربة المنزل وبحوزتها هاتفها المحمول.


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