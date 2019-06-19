  • الأربعاء 19 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر06:23 م
بحث متقدم
الدولار والجنيه

بعد موجة التراجعات.. أسعار الدولار في التعاملات المسائية

نانسي بيلوسي وترامب

بيلوسي: سنسعى لعزل ترامب في هذه الحالة

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة اليوم الأربعاء

هواوي

تحذير أمريكي جديد بشأن هواوي

أردوغان

«أردوغان» يُصعد بشأن وفاة«مرسي».. ومصر ترد

الحرب في ليبيا

قوات الوفاق تعلن تدمير طائرة حربية تابعة لـ«حفتر»

البورصة السعودية

بعد تقرير الأمم المتحدة.. هبوط حاد في البورصة السعودية

الأرصاد.. طقس حار

ارتفاع كبير في درجات الحرارة غدًا.. تصل إلى 45

محمد بن سلمان

أول رد سعودي على تقرير "تورط" بن سلمان

مرسي

ألمانيا تقدم تعازيها لعائلة «مرسي»

فيديو.. الخطيب يروي موقفًا لا يُنسى مع الشعراوي

الصفحة الأخيرة

محمود الخطيب
محمود الخطيب

محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

السعودية: لا نريد الحرب مع إيران لكن لن نتسامح مع هذا الأمر

#

إيران للخليج: مستعدون للحوار

#

فضيحة فيديو مستشار النمسا مع فتاة تطيح بالحكومة

#

تسريب فيديو فاضح لسياسي تونسي بارز مع راقصة مصرية

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو، بالتزامن مع ذكرى وفاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، لـ محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، يروي فيه موقفًا إنسانيًا جمعه بـ"الشعراوي"، فى منزل الأخير.

وقال "الخطيب"، في حوار تليفزيوني سابق، إنه دُعي لتناول الغداء في منزل "الشيخ الشعراوى" وجلس على مائدة الطعام وعقب انتهاء الجميع من تناول الطعام وانصرف الجميع عن المائدة قام الشيخ وأغلق الباب وبدأ فى جمع الطعام النظيف وتهيئته من جديد ورفض أن أساعده فى ذلك، ثم دعا أخواتنا السواقين وأفراد الأمن لتناول الأكل.

وأضاف: "عند الانصراف أصاب "الشيخ" بعض الإجهاد والتعب جعله يحيينا وهو جالسًا بعدما كان واقفًا في بادئ الأمر وعندما سلم عليه صديقي الذى كان يسبقنى قام الشيخ بتقبيل يده وقال له هذه تحيتى بدلًا من الوقوف.. فقمت أنا بتقبيل رأسه حتى لا يكرر هذه الواقعة معى".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة تدعى اختطافها لطلب 150 ألف جنيه فدية
» البورصة تخسر 3.6 مليار جنيه
» الحكومة تزف بشرى سارة لمتضررى النوبة والسد العالى
» إضراب فى فضائية إخبارية شهيرة بسبب المرتبات
» فتاة تقتل صديقتها المفضلة مقابل 9 ملايين دولار
» بعد أن هزّت السعودية.. القصاص من قاتلة سيدة والتمثيل بجثتها
» قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2019
» "مشهد مثير".. هكذا تبدو الأرض ليلاً خارج الجاذبية
» شاهد.. أول محطة رصد جوي في العالم باستاد القاهرة
» "التعليم" تزف بشرى سارة لمعلمى الفيوم
» نيمار يبدأ رحلة العودة لصفوف "كامب نو"

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات