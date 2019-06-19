  • الأربعاء 19 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر06:23 م
بحث متقدم
الدولار والجنيه

بعد موجة التراجعات.. أسعار الدولار في التعاملات المسائية

نانسي بيلوسي وترامب

بيلوسي: سنسعى لعزل ترامب في هذه الحالة

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة اليوم الأربعاء

هواوي

تحذير أمريكي جديد بشأن هواوي

أردوغان

«أردوغان» يُصعد بشأن وفاة«مرسي».. ومصر ترد

الحرب في ليبيا

قوات الوفاق تعلن تدمير طائرة حربية تابعة لـ«حفتر»

البورصة السعودية

بعد تقرير الأمم المتحدة.. هبوط حاد في البورصة السعودية

الأرصاد.. طقس حار

ارتفاع كبير في درجات الحرارة غدًا.. تصل إلى 45

محمد بن سلمان

أول رد سعودي على تقرير "تورط" بن سلمان

مرسي

ألمانيا تقدم تعازيها لعائلة «مرسي»

بعد موجة التراجعات.. أسعار الدولار في التعاملات المسائية

مال وأعمال

الدولار والجنيه
الدولار والجنيه

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

الذهب يعاود الارتفاع ليسجل هذا الرقم

#

الدولار يتراجع مجدداً أمام الجنيه المصري

#

بعد تراجع «الدولار».. هل تنخفض أسعار السلع فى السوق المصرية؟

#

أسعار الذهب تتراجع خلال التعاملات المسائية

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارًا نسبيًا، أمام الجنيه المصري، في التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 19 يونيو 2019، بعدد من البنوك العاملة بمصر، وذلك بعد موجة من التراجعات شهدها الدولار خلال الفترة الأخيرة، والتي بلغت أكثر من جنيه وعشرة قروش منذ بداية العام الجاري 2019.

وبلغ سعر الدولار في بنوك مصر والأهلي المصري والبنك التجارى الدولى والمصرف المتحد والبنك العربى الافريقى الدولى 16.69 جنيها للشراء، 16.79 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 16.71 جنيها للشراء، 16.81 جنيها للبيع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة تدعى اختطافها لطلب 150 ألف جنيه فدية
» البورصة تخسر 3.6 مليار جنيه
» الحكومة تزف بشرى سارة لمتضررى النوبة والسد العالى
» إضراب فى فضائية إخبارية شهيرة بسبب المرتبات
» فتاة تقتل صديقتها المفضلة مقابل 9 ملايين دولار
» بعد أن هزّت السعودية.. القصاص من قاتلة سيدة والتمثيل بجثتها
» قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2019
» "مشهد مثير".. هكذا تبدو الأرض ليلاً خارج الجاذبية
» شاهد.. أول محطة رصد جوي في العالم باستاد القاهرة
» "التعليم" تزف بشرى سارة لمعلمى الفيوم
» نيمار يبدأ رحلة العودة لصفوف "كامب نو"

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات