  • الأربعاء 19 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:03 م
بحث متقدم
مكرم محمد أحمد

"الأعلى للإعلام" يحذر من لفظ "مسلحين"

الرئيس السيسي

بوخارست تمنح «السيسي» درجة الدكتوراه الفخرية

استشهاد فلسطيني ثالث في مواجهات اليوم

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في اعتداء إسرائيلي

عمر البشير

"الجنائية الدولية" تطلب تسليم "البشير" أو محاكمته

أرشيفية

بعد موجة التراجعات.. أسعار الدولار في التعاملات المسائية

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة اليوم الأربعاء

هواوي

تحذير أمريكي جديد بشأن هواوي

أردوغان

«أردوغان» يُصعد بشأن وفاة«مرسي».. ومصر ترد

الأرصاد.. طقس حار

ارتفاع كبير في درجات الحرارة غدًا.. تصل إلى 45

محمد بن سلمان

أول رد سعودي على تقرير "تورط" بن سلمان

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في اعتداء إسرائيلي

عرب وعالم

استشهاد فلسطيني ثالث في مواجهات اليوم
صورة أرشيفية

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

استشهاد مسعف فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال

#

خارجية الأردن تتابع إعتداء إسرائيلي على أحد مواطنيها

#

شهيدان و112 إصابة في اعتداء الاحتلال على "مليونية العودة"

#

الشرطة السودانية تعلن وفاة أحد عناصرها متأثرا بإصابته

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، الأربعاء، عن استشهاد فلسطيني، متأثرا بجروح أُصيب بها قبل أسبوعين، إثر اعتداء عناصر من القوات الخاصة الإسرائيلية عليه، أثناء تواجده أمام منزله في مخيم شعفاط، شمالي مدينة القدس الشرقية .

وقالت وكالة "وفا": " استشهد، المواطن موسى أبو ميّالة من مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، متأثرا بإصابته إثر الاعتداء عليه من قبل عناصر من الوحدات الخاصة التابعة لقوات الاحتلال قبل نحو أسبوعين".

وذكرت أن قوات خاصة يُطلق عليها اسم "المستعربون"، قد اعتدوا على أبو ميّالة (60 عاما) بالضرب أمام بيته في المخيم، ألزمته المكوث في المستشفى، حتى ارتقى شهيدا صباح الأربعاء.

وذكرت مصادر محلية في مخيم شعفاط لوكالة أنباء "الأناضول"، أن أبو ميّالة نقل إلى المستشفى إثر إصابته بالقفص الصدري، إلى أن أعلن عن استشهاده صباح الأربعاء.

ولم يصدر تعقيب من الشرطة الاسرائيلية على هذا الحادث.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» الجيش الجزائري يطلق تحذيرًا للمتظاهرين
» وفاة عريس بعد ساعات من الدُخلة.. تعرف على السبب
» سيدة تدعى اختطافها لطلب 150 ألف جنيه فدية
» بيلوسي: سنسعى لعزل ترامب في هذه الحالة
» البورصة تخسر 3.6 مليار جنيه
» تحذير أمريكي جديد بشأن هواوي
» ألمانيا تقدم تعازيها لعائلة «مرسي»
» الحكومة تزف بشرى سارة لمتضررى النوبة والسد العالى
» إضراب فى فضائية إخبارية شهيرة بسبب المرتبات
» بعد تقرير الأمم المتحدة.. هبوط حاد في البورصة السعودية
» قوات الوفاق تعلن تدمير طائرة حربية تابعة لـ«حفتر»

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عشاء

    08:37 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات