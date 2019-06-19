"الأعلى للإعلام" يحذر من لفظ "مسلحين"

19 يونيو 2019 - 07:03 م

رصدت لجان المتابعة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إطلاق بعض وسائل الإعلام لفظ المسلحين على الإرهابيين القتلة، وبخاصة في حادث العريش الأخير.

وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيان له اليوم الأربعاء، على ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بعدم إطلاق لفظ مسلحين على هؤلاء القتلة واستخدام لفظ الإرهابيين عند وصفهم في أى موضع.

واجتمعت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 9 يونيو، لمناقشة المخالفات المتعلقة بالتغطية الإعلامية لحادث العريش الإرهابي.

وأوصت اللجنة بتوجيه إنذار لموقعي صدى البلد وصوت المسيحي الحر، لمخالفتهما كود التغطيات الإعلامية للحوادث الإرهابية واللوائح الصادرة عن المجلس، ونشرهما معلومات مغلوطة تسيء لجهود الدولة في مكافحة الإرهاب.

كما أوصت اللجنة أيضًا بوقف ما تسمى بـ"نشرة أخبار الفراخ" لمدة شهر والمذاعة على قناة القاهرة والناس للإساءة للمشاهدين، باستخدام عبارات تحمل إيحاءات جنسية مبتذلة.