  • الأربعاء 19 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:03 م
بحث متقدم
مكرم محمد أحمد

"الأعلى للإعلام" يحذر من لفظ "مسلحين"

الرئيس السيسي

بوخارست تمنح «السيسي» درجة الدكتوراه الفخرية

استشهاد فلسطيني ثالث في مواجهات اليوم

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في اعتداء إسرائيلي

عمر البشير

"الجنائية الدولية" تطلب تسليم "البشير" أو محاكمته

أرشيفية

بعد موجة التراجعات.. أسعار الدولار في التعاملات المسائية

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة اليوم الأربعاء

هواوي

تحذير أمريكي جديد بشأن هواوي

أردوغان

«أردوغان» يُصعد بشأن وفاة«مرسي».. ومصر ترد

الأرصاد.. طقس حار

ارتفاع كبير في درجات الحرارة غدًا.. تصل إلى 45

محمد بن سلمان

أول رد سعودي على تقرير "تورط" بن سلمان

ارتفاع الصادرات المصرية إلى تنزانيا بنسبة 75%

الحياة السياسية

إيطاليا تتوقع زيادة حجم الصادرات إلى إيران
صورة أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

البورصة تربح 5.2 مليار جنيه

#

"إيجي ديري" تستهدف مبيعات بقيمة 140 مليون جنيه في العام الحالي

#

"المصرية للتخصيم" تتوقع ارتفاع عدد الشركات إلى 20 بنهاية 2019

#

"اتحاد الصناعات" يطالب الحكومة بزيادة الصادرات

قفزت صادرات مصر إلى تنزانيا بنسبة 75% خلال عام 2018، مسجلة 42 مليون دولار، مقارنة بـ 24 مليون دولار في عام 2017، وفقًا لمكتب التمثيل التجاري في تنزانيا.

وتعتبر هذه النسبة هي أعلى زيادة في حجم الصادرات المصرية إلى تنزانيا منذ أكثر من 5 سنوات، حسبما كشف المكتب.

ووفقا لبيانات المكتب، دخل عدد من الصادرات المصرية الجديدة إلى السوق التنزانية خلال عام 2018، بما في ذلك القوارض لمكافحة الآفات بمبلغ 533000 دولار، والحديد والصلب بمبلغ 506000 دولار، والمباني الجاهزة بقيمة 931000 دولار، وأسلاك الحديد الزهر والصلب بمقدار 706000 دولار.

وتمثل زيادة حجم الصادرات المصرية إلى تنزانيا انعكاسًا للعلاقات الوثيقة بين البلدين، خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنزانيا استجابة لدعوة من نظيره التنزاني في أغسطس 2017.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» الجيش الجزائري يطلق تحذيرًا للمتظاهرين
» وفاة عريس بعد ساعات من الدُخلة.. تعرف على السبب
» سيدة تدعى اختطافها لطلب 150 ألف جنيه فدية
» بيلوسي: سنسعى لعزل ترامب في هذه الحالة
» البورصة تخسر 3.6 مليار جنيه
» تحذير أمريكي جديد بشأن هواوي
» ألمانيا تقدم تعازيها لعائلة «مرسي»
» الحكومة تزف بشرى سارة لمتضررى النوبة والسد العالى
» إضراب فى فضائية إخبارية شهيرة بسبب المرتبات
» بعد تقرير الأمم المتحدة.. هبوط حاد في البورصة السعودية
» قوات الوفاق تعلن تدمير طائرة حربية تابعة لـ«حفتر»

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عشاء

    08:37 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات