» المترو يعلن عودة حركة الخط الثاني لطبيعتها بعد تعطل 18 دقيقة

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خالد الشرقاوي - متابعات

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أكد أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمى باسم مترو الأنفاق، عودة الحركة على الخط الثانى "شبرا الخيمة - المنيب" إلى طبيعتها، بعد تعطل أحد القطارات  بين محطتى البحوث وجامعة القاهرة بسبب عطل فنى.

وقال "عبدالهادى" فى بيان رسمى لشركة مترو الأنفاق، إن الحركة تعطلت على الخط الثانى لمدة 18 دقيقة، لكن تم إرسال فرق صيانة لإصلاح العطل لكنه تطلب دقائق اكثر للإصلاح، ما دفع الشركة لإرسال قطار بديل، وسحب القطار المعطل إلى ورش الخط الثانى.

وأوضح "متحدث مترو الأنفاق" أنه تم الدفع بقطارات إضافية على الخط الثانى لامتصاص الكثافات، لعدم تعطيل مصالح المواطنين، مع عودة الحركة بشكل كامل لطبيعتها وانتظام حركة القطارات الإضافية.


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