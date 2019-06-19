بيان رسمي بشأن توقف مباريات أمم أفريقيا مرتين

19 يونيو 2019 - 08:07 م

أصدرت اللجنة الطبية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بيانًا رسميًا حول ارتفاع درجات الحرارة خاصة وأن النسخة الحالية تقام لأول مرة فى فصل الصيف.

وبحسب البيان، ستشهد البطولة توقف كل المباريات مرتين لمدة 3 دقائق فى كل منها للحفاظ على سلامة اللاعبين.

وأكدت اللجنة الطبية اليوم الأربعاء، أن كل المباريات ستتوقف مرتين بواقع فترة راحة فى كل شوط، تكون الأولى فى الدقيقة 30 والثانية فى الدقيقة 75، وخلال فترة الراحة التى ستستغرق 3 دقائق سيكون مسموحا للاعبي الفريقين والحكام تناول المشروبات والسوائل وترطيب أجسامهم بالمناشف المبللة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن هناك تجهيزات خاصة لأى حالة طوارئ وذلك فى إطار التعاون مع اللجنة الطبية المحلية بقيادة الدكتور محمد سلطان.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت بدء فصل الصيف رسميًا الجمعة المقبل، وتسجل درجات الحرارة على محافظات الوجه البحري والقاهرة من 37 لـ39 درجة مئوية، تزامنًا مع افتتاح بطولة الأمم الأفريقية.