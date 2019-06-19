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نجم الأهلي يعلن اعتزاله اللعب الدولي

الرياضة

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الأهلي

خالد الشرقاوي - متابعات

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أعلن محمد معوض، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة (رجال) بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري، اعتزاله اللعب الدولي، مكتفيا بالفترة التي لعبها بقميص الفراعنة وحقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات على المستوى العربي والإفريقي والدولي.

وقام لاعب الأهلي الذي يلعب في مركز الليبرو، بإعلان اعتزاله الدولي في الساعات الماضية بشكل رسمي، بعدما أرسل خطابا رسميا إلى النادي الأهلي واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد المصري للكرة الطائرة والاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، من أجل إخطارهم بقراره اعتزال اللعب الدولي.

ويعد معوض من أفضل اللاعبين في مركز «الليبرو» بالقارة الإفريقية، ويشارك بصفوف الفريق الأول للأهلي منذ سنوات طويلة، حيث زامل العديد من نجوم الكرة الطائرة بالقلعة الحمراء مثل المدير الفني الحالي للفريق محمد مصيلحي (ميدو) وحمدي الصافي، المدير الفني لفريق الطائرة سيدات بالأهلي، بجانب نجوم الجيل الحالي أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام وأحمد قطب وحسام يوسف وعبد الحليم عبو.

كما أن معوض يعد من أبرز اللاعبين في صفوف المنتخب الوطني، وسبق له اللعب في مختلف المراحل السنية بالمنتخبات الوطنية.

وفي سياق متصل، قال رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إنه تم الانتهاء من إجراءات التعاقد مع أبو السعود السيد، لينضم إلى الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال"، بداية من الموسم الجديد.

وأوضح "عبد القادر"، أن النادي أنهى إجراءات التعاقد مع "أبو السعود"، لمدة 3 مواسم مقبلة، بعد أن وقع على عقود الانتقال للفريق في حضور محمد مصيلحي، المدير الفني، وخالد أبو زينة مدير الفريق.

وأشار إلى أن التعاقد مع اللاعب، جاء في ظل توجيهات مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، لتدعيم كافة الفرق، من أجل الظهور بشكل مميز، والمنافسة على الفوز بكل البطولات في الموسم الجديد.


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