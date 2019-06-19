«الأعلى للإعلام» يحذر من سرقة بث أمم أفريقيا

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خالد الشرقاوي - متابعات

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أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، على ضرورة التزام جميع القنوات بحقوق الملكية الفكرية للقنوات التى تقوم بتغطية بطولة كأس الأمم الأفريقية، ويؤكد أنه سيقوم بالتحقيق فى أى خروقات تخص هذا الشأن.

وكان المجلس قد تلقى طلباً من القنوات المالكة لحقوق بث المباريات "تايم سبورت، أون سبورت" طالبت فيه المجلس بحماية حقوقها الحصرية فى هذا الصدد، خاصة حقوق التصوير الخاصة بكواليس المباريات والتصوير داخل الاستادات وأماكن إقامة اللاعبين ومناطق تواجد المشجعين.

ويناشد المجلس جميع النقاد والمحللين ومقدمى البرامج الرياضية ضرورة الالتزام بتوفير المناخ اللازم لإنجاح هذا الحدث الرياضى الكبير والعمل على تجاوز الخلافات والخروج بالشكل المشرف الذى يليق بمكانة مصر التى تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، ومن ثم ينعكس ايجابيا على صورة مصر على الأصعدة كافة.


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