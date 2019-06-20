كشف حقيقة حصول صلاح على أجر نظير إعلانات "مكافحة الإدمان"

20 يونيو 2019 - 08:19 ص

كشف الدكتور عمرو عثمان - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي - حقيقة حصول النجم المصري محمد صلاح على مقابل مادي نظير تصوير إعلانات الصندوق لمكافحة الإدمان.



وقال "عثمان" في لقاء مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية صدى البلد: "صلاح لم يحصل على أي أجر مقابل تصوير إعلانات الصندوق ، بل قام بالتصوير متطوعا".



وأضاف: " الاتصال على الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي (16023) تضاعف 4 مرات بسبب إعلان محمد صلاح، حيث تم استقبال العديد من المكالمات التي ترغب في العلاج من تعاطي المخدرات، لافتًا إلى أن الحملة الأخيرة لنجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي تفاعل معها 37 مليون متفاعل على السوشيال ميديا.

