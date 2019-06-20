استقرار سعر الدولار أمام الجنيه

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استقر سعر صرف الدولار نسبيًا، أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الخميس 20 يونيو 2019، بعدد من البنوك، بعد موجة من التراجعات شهدها الدولار خلال الفترة الأخيرة، والتي بلغت أكثر من جنيه وعشرة قروش منذ بداية العام الجاري 2019.

وطبقًا لآخر تحديث، فقد استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ليسجل 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.

كما استقر سعر العملة الخضراء في بنك مصر إيران للتنمية عند 16.70 جنيه مصري وسعر البيع 16.80 جنيه.

وفي البنك التجاري الدولي وصل سعر شراء الدولار 16.69 جنيه مقابل سعر بيع بقيمة 16.79 جنيه مصري.


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