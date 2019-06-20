إيران تسقط طائرة أمريكية مسيرة.. وأمريكا تنفي

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الحرس الثوري

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قال التليفزيون الرسمي الإيراني إن الحرس الثوري تمكن من إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة الخميس، لدى اختراقها المجال الجوي للجمهورية الإسلامية.

ونقل عن  الحرس الثوري أن الطائرة المسيرة، وهي من طراز جلوبال هوك (تصنعها الشركة الأمريكية نوثروب جرونمان)، تم إسقاطها بنيران الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري في محافظة هرزمكان جنوب إيران.

بينما أكد مسئول أمريكي إسقاط طائرة أمريكية من دون طيار في المياه الدولية فوق خليج هرمز.

ونقل الصحافي العسكري لوكاس توملينسون، من شبكة فوكس نيوز الأمريكية، في حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، عن المسئول القول إنه تم إسقاط الطائرة بصاروخ سطح جو إيراني فوق مضيق هرمز في المياه دولي.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية للتجسس في محافظة هرمزجان جنوب شرقي البلاد، بعدما اخترقت المجال الجوي للبلاد.

بينما أكد الجيش الأمريكي أنه منذ أيام فقد كانت محاولة من جانب إيران لإسقاط طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي كما أكد إسقاط واحدة في السادس من يونيو من قبل جماعة الحوثي.


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