إسقاط طائرة أمريكية فوق مضيق هرمز

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إيران

طائرة

صاروخ

هرمو

أسقطت إيران صباح اليوم الخميس، طائرة مسيرة أمريكية بصاروخ في المياه الدولية فوق مضيق هرمز، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها.

ذكرت محطة "برس تي في" الإيرانية، أن الحرس الثوري الإيراني أسقط طائرة مسيرة أمريكية للتجسس في محافظة هرمزجان بجنوب شرقي البلاد، مشيرة إلى أن الطائرة اخترقت المجال الجوي للبلاد.

ونقلت القناة عن بيان للحرس الثوري أن الطائرة من طراز "غلوبال هوك" ومصنوعة في الولايات المتحدة، وتم إسقاطها في منطقة كوه مبارك.


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