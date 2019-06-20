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تأمين أمم أفريقيا بطائرات درونز

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الإخوان

صدى البلد

أحمد موسى

محمد مرسي

أعلنت السلطات الأمنية، تأمين مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 من خلال طائرات درونز للمرة الأولى.

وقالت شركة "تذكرتي" في بيان لها إن مصر انتهت من كل الاستعدادات الخاصة بالتنظيم والتأمين على جميع الاستادات التي سيُقام عليها مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019.

ولفتت إلى أنه سيتم استخدام أجهزة الكشف عن بطاقة المشجع ومطابقتها مع التذكرة، كما سيتم استخدام البوابات الإلكترونية الخاصة بكشف المعادن والمحظورات، إضافة إلى وجود أجهزة خاصة لكشف الشماريخ والألعاب النارية غير المسموح بدخولها إلى الإستاد.

وجاء نص البيان كالتالي:لأول مرة فى مباريات البطولة، يمكن تحديد موقع كل مشجع داخل الإستاد ومحيطه من المشجعين وحركته داخل الاستادات، بدءًا من دخوله منطقة الإستاد وحتى خروجه من البوابات المجهزة، وذلك بسهولة ويسر ودون إشعار أى مشجع مصرى أو عربى أو أفريقى بأن هناك إجراءات تأمين استثنائية وغير مسبوقة يجرى تنفيذها بكل دقة من خلال مجموعة العناصر الاحترافية والمدربة على تنفيذ أصعب المهام بهدوء وحسم وثقة ، والهدف بالطبع توفير المناخ الآمن والمثالى لجميع المشجعين وإخراج مباريات البطولة على مستوى من الإبهار يليق بأهم بطولة عالمية بعد كأس العالم وبطولة كأس الأمم الأوربية .


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