لأول مرة.. المرأة "قاضيا" في دولة خليجية

20 يونيو 2019 - 09:44 ص

للمرة الأولى تنضم السيدات للسلك القضائي في الكويت، حيث كشفت مصادر كويتية، عن انضمام المرأة الكويتية إلى السلك القضائي عام 2020.

وبحسب المصادر فإن تجربة وكيلات النيابة كانت ناجحة بكل المقاييس، وجرى الاعتماد عليهن وتأهيلهن طوال السنوات الخمس السابقة، لافتة إلى أن ترقيات وكلاء النيابة إلى قضاة، ستعتمد في أكتوبر المقبل.

أما ترقية وكيلات النيابة وانضمام أول كويتية إلى سدنة العدالة فموعدها شهر مايو 2020.

ويأتي ذلك في خطوة أخرى نحو منح النساء امتيازات جديدة في الكويت.