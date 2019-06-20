» شاهد.. أمهات يلقن معلمًا درسًا لن ينساه

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متابعات حنان حمدتو

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أمهات

لقّنت مجموعة من الأمهات الغاضبات، أستاذاً متّهماً بالتحرّش ببناتهنّ البالغات من العمر 12 عامًا، درساً قاسياً داخل الصّف.

ووقعت الحادثة في المدرسة رقم 22 في مدينة لا بلاتا بمقاطعة بوينس آيرس بشرقي الأرجنتين، عندما كانت 8 أمهات على الأقل ينتظرن وصول الأستاذ المتّهم إلى الصّف، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى هذا الفيديو وحقق مشاهدات عالية .

ووفقا لموقع "لايف ليك"، فقد أخبرت إحدى الأمهات وسائل الإعلام المحلية أنّ الاتّهامات أتت نتيجة زعم العديد من الفتيات أنّه تمّ لمسهن بطريقة غير لائقة من قبل الأستاذ، الذي يعمل في المدرسة منذ عدّة سنوات


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