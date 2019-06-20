  • الخميس 20 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:24 ص
بحث متقدم
اردوغان

"الخارجية" ترد على تصريحات "أردوغان"

اليمن

بعد الجار الله.. خلفان: تقسيم اليمن "مطلب شرعي"

عمرو أديب

رد قاسٍ من إعلامية استفزها "أديب" على الهواء

محمد منير

حقيقة نقل محمد منير لمستشفى بألمانيا

صاروخ روسي

صاروخ "كروز" يستهدف محطة كهرباء بالسعودية

نشأت الديهي

وصف خارج من الديهي لـ "توكل كرمان" على الهواء

تركي آل شيخ

"آل الشيخ" هذه الدولة مرشحة لتجربتى الجديدة

بوريس جونسون

وزير خارجية بريطانيا السابق يفجر مفاجأة: جدي الأكبر"مسلم"

ببجى

دولة اسلامية تفتى بتحريم لعبة "ببجى"

تشييع الفتاة المسلمة

بعد 9 أيام من إسلامها.. وفاة فتاة في قاعدة أمريكية بالكويت

بعد 9 أيام من إسلامها.. وفاة فتاة في قاعدة أمريكية بالكويت

الصفحة الأخيرة

تشييع الفتاة المسلمة
تشييع الفتاة المسلمة

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

مفاجآت صادمة في وفاة طفل أنجبه أب من ابنته سفاحا بالبساتين

#

عودة شاب من الموت في حلوان بعد دفنه بـ3 أيام

#

بالفيديو.. جيش من رجال الإنقاذ يحررون «فأرا» علق في المجاري

#

شاهد أول ظهور لشاب بعد تحوله لفتاة ويطلب من ريهام سعيد طلب غريب

بعد 9 أيام من اعتناقها الإسلام.. توفيت مواطنة أمريكية مقيمة في الكويت منذ 7 سنوات كانت تعمل مع الجيش الأمريكي في قاعدة عريفجان.

وبحسب وسائل إعلام كويتية فإن المواطنة الأمريكية ساراند سيمونا بوست، كانت تعاني من مرض السرطان، وقد فصلت 9 أيام بينها وبين موتها بعد اعتناقها الإسلام.

وكانت الفتاة الأمريكية قد اهتدت إلى الإسلام ونطقت الشهادتين في 10 من يونيو الجاري ولكن مرض السرطان لم يسعفها، وانتقلت إلى جوار ربها بعد 9 أيام فقط من اعتناقها الإسلام.

وشيعت السيدة الأمريكية المسلمة في مقبرة الصليبخات، عصر أمس الأول، وشاركت في تشييعها من المسلمين بالرغم من عدم وجود أقارب لها في الكويت سوى زوجها.

وقال زوج الفقيدة، إنهما كانا يرغبان في اعتناق الإسلام منذ عام 2012 لكن ظروف العمل أخرت إعلان إسلامهما، حتى شاء الله لهما الهداية، فسبق زوجته بإعلان إسلامه في فبراير الماضي، ولحقت به زوجته .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» مرعب.. تسونامي يزحف كالوحش ويضرب سيبيريا
» مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
» شاهد.. أمهات يلقن معلمًا درسًا لن ينساه
» مفتي الجمهورية: "نريد الإنارة لا الإثارة"
» شرط تعجيزي من "سان جيرمان" لرحيل نيمار
» حقيقة سحب أكياس الشيبسى من الأسواق
» "الفراعنة" يستعين بـ"جهاز سحرى"
» سقوط " بولند" من فوق صهوة حصان
» تأمين أمم أفريقيا بطائرات درونز
» أول تعليق من ليلى علوي على انتشار صورة "توأمها" على فيس بوك
» نقل فنانة شهيرة للمستشفى بعد ساعات من نشر صورة لها مثيرة للجدل

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات