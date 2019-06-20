رد قاسٍ من إعلامية استفزها "أديب" على الهواء

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عمرو أديب
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علقت مريم البسام مديرة الأخبار في قناة "الجديد"، على تغريدة الإعلامي عمرو أديب التي قال فيها: "لن نشمت في وفاة محمد مرسي فنحن لا نفعل كما يفعل الإخوان المسلمين".

وقالت البسام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مخاطبة أديب: "أوعى تفكّر إنك إذا بتعيّط (بتزعّق) عالهوا يعني صرت صحفي.. للحقيقة صار الواحد بدو يقدم واجب العزاء عن روح الصحافة ببلاد ما عاد فيها إلا حفلات التبخير عالهوا".

ونعي الإعلامي عمرو أديب الرئيس المعزول محمد مرسي بعد وفاته بقاعة المحكمة، بتصريحات استفزت البعض، حيث قال أديب في نعيه: "محمد مرسي مات والبقاء لله، أنا مش زعلان عليه هو مش من باقي عيلتي، كمان لن نشمت في وفاة أحد كما يفعل الإخوان".


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